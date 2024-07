Martin Paasoja lahkub Rapla Avis Utilitase ridadest

„Olen otsustanud, et järgneval hooajal ma Rapla meeskonna eest ei mängi ning seetõttu tahan kõikidele meeskonnakaaslasele, treeneritele, klubi taustajõududele, fännidele ja toetajatele öelda suur Aitäh selle keerulise, kuid ülimalt positiivse hooaja eest!“ sõnas Paasoja. „Minu jaoks on Rapla korvpallimeeskond olnud alati midagi rohkemat kui lihtsalt kossusats. Rapla on ja jääb minu teiseks koduks, kus loodetavasti võetakse mind edaspidigi sama hästi vastu, nagu on tehtud siiamaani. Suur aitäh Teile kõigile, kes tunnevad, et nad kuuluvad Rapla korvpallikogukonda!“