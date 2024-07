Pool aastat tööd ja vaeva. Kahekordne kettagolfi maailmameister Kristin Tattar lõi oma brändi

Maailma kettagolfi esinumbri ja kahekordse maailmameistri Kristin Tattariga käis juba aastaid, mil ta on spordiala koorekihti kuulunud, kaasas teatud sorti isikubränd, kuid see oli pigem immateriaalne ning puudus terviklik lähenemine. Eelmisel detsembril võeti aga teema koos mänedžer Matthias Vutti ja disainiagentuuri Newayga tõsisemalt ette ja nüüd, umbes pool aastat hiljem mais sai bränd lansseeritud.

„Kõik algas sellest, kui meil tekkis arusaam, et Kristinil pole strateegiliselt läbimõeldud brändi, mille najalt oleks võimalik otsuseid paremini teha. Põhjaliku brändi tegemise mõte pole see, et asjad näeksid ilusad välja, vaid see aitab valikuid – kui sul on näiteks laual variant A, B ja C – paremini teha,“ avalikustas Vutt idee tagamaid.