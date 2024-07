Eesti jalgpallikoondise poolkaitsja liitub Soome parima klubiga

Palumets kerkis tänavu ka Eesti A-koondise liikmeks, kui ta tegi debüüdi jaanuaris Rootsi vastu. Antud kohtumises lõi poolkaitsja ka värava. Praeguseks on tal kirjas viis matši.

HJK on Soome meistriks kroonitud rekordilised 33 korda. Seejuures on võidetud viimased neli riigi meistritiitlit. Viimasel kolmel hooajal on mängitud ka eurosarja alagrupis. Kahel juhul Konverentsiliigas ning korra Euroopa liigas.