Läti ässa WRC-debüüt avaldas M-Spordile muljet: see oli tõesti eriline

„See oli tõesti eriline,“ tunnistas M-Spordi boss Richard Millener DirtFishi vahendusel. „Oleme aastate jooksul näinud, kuidas uustulnukad tulevad ning näitavad üksikutel kiiruskatsetel häid aegu. Tema suutis olla aga läbi nädalavahetuse stabiilne. Pühapäeval juba ootasime, et ta näitaks Thierry Neuville’iga sarnast kiirust. See oli natuke hullumeelne, kuid täpselt nii juhtus.“

„Loomulikult on selle juures ka teisi faktoreid. Ta teadis seda rallit hästi. Ta on terve elu sellistel teedel sõitnud. Ta teadis neid olusid lihtsalt teistest paremini,“ lisas Millener.

Sel nädalal on Sesks stardis ka Delfi Rally Estonial. ERC-sarja kuuluval etapil osaleb ta Toyota Yaris Rally2 autoga. Kaks nädalat hiljem toimuval Läti MM-rallil istub Sesks taas M-Spordi WRC-autosse ning sel korral on tema käsutuses ka hübriid.

Sesks on kahel viimasel aastal saavutanud Läti rallil esikoha. 2022. aastal võitis ta seejuures kõik kiiruskatsed. „Loodan, et minu hea esitus aitas müüa Läti MM-rallile rohkem pileteid. Loodetavasti tõi see fännidele põnevust juurde,“ lisas Sesks.