Mart Poom: Türgi kire ja hingestatusega on kõik võimalik

Mäng näitas, kui tähtsat rolli mängivad jalgpallis standardolukorrad, sest Türgi ja Austria kohtumises löödi kolm väravat ja kõik nurgalöögist. Kohtumine ise oli väga võitluslik, väga tormilise alguse ja lõpuga ning kaasakiskuv, kus kaks musta hobust olid vastamisi.

Esmalt oli võimalus austerlastel ja siis läksid türklased Merih Demirali löögist kohe juhtima, kes oli ka Man of the Match. Lisaks kahele väravale tegi ta väga palju klaarimisi ja juhendas hingestatult kaitseliini tegemisi.

Lõpp oli ka hoogne. Esmalt tegi 93. minutil Patrick Pentz tõrje ja päris lõpus päästis türklaste väravavahi Mert Gunoki suurepärane reaktsioon ilusa hüppega vastaste pealöögi tõrjumisel nende jaoks kohtumise, et see ei läinud lisaajale.

Hoidsin küll ise rohkem pöialt Austriale, kes on silma jäänud oma tohutu intensiivsuse ja energiaga, millega nad on igat mängu mänginud. Ralf Rangnick ja see Gegenpressing. Aga türklased leidsid sellele esimesel poolajal vastu rohtu ja austerlastel oli päris raske neid edukalt pressida.

Teisel poolajal tegi vana rebane Rangnick ka taktikalised muudatused, tegi kiirelt kaks vahetust ja viis rohkem jõudu ülesse. Austerlased domineerisid teisel poolajal selgelt ja surve oli tugev.

Türgi kiituseks saab öelda, et nad pidasid austerlaste survele vastu ja kaitsesid väga hingestatult. Türklastel ei olnud lihtne, kuid austerlastel siiski väga palju häid võimalusi ei tekkinudki, sest kogu aeg jäi keegi türklastest löökidele ette.

Kogu türklaste kirg, ennastsalgavus ja meeskondlik kaitsetöö oli muljetavaldav. Neil oli ka õnne, sest pall põrkas tihti kas austerlasest eemale või türklasele vastu jalga ja lõpuks pääseski see maksvusele. Ja lõpuks pani viimane Merti tõrje mängule ka punkti ja oli selge, et austerlaste poolt ei tule siit enam midagi, kuigi neil oli veel nurgalöök. Kui mängid sellise kire ja hingestatusega nagu Türgi seda tegi, siis on kõik võimalik.

Türgil seisab nüüd ees veerandfinaal Hollandiga, kes on oma mängu käima saanud ja nemad on selles paaris favoriidiks. Aga kui Türgi samamoodi võitleb, siis ei tea jalgpallis kunagi. Nad mängivad nagu kodustaadionil, sest türklasi on Saksamaal palju ja see võib ka tulemust mõjutada oma kaasaelamisega, mis on meestele abiks.