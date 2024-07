Suur tenniseõhtu tuleb uuesti | Mark Lajal kohtub sügisel Tallinnas Prantsuse artistliku tennisetähe Gaël Monfilsiga

Lajal tunnistab, et matš Monfilsiga on suur väljakutse ja sportlikku hasarti süstiv ettevõtmine.

„Praegu on sees nii positiivsed kui negatiivsed emotsioonid. Enamjaolt siiski positiivsed. Ma ei ütleks, et ma ennast üllatasin, vaid tõestasin endale, et suudan mängida maailma parimate mängijate vastu suurel turniiril. Ma teadsin, et ma suudan seda,“ jagas Lajal kommentaare pärast pingelist mängu Wimbledoni murul Alcarazi vastu.

Lajal tunnistas, et Alcaraziga mängu eel tuli talle Wimbledoni koridorides sisse korralik närv. „Nägin, et rahvast oli kohal täismaja ja see nii väga meeldis mulle! Eriti suur närv tuli sisse soojenduse ajal, kuid ma nägin, et ka Alcaraz oli pinges. Mõistsin, et ma pole ainuke. Esimeses setis ei suutnud ta üldse esimest servi sisse saada seetõttu,“ lausus ta.

Otseülekanne Otseülekanne on lõppenud!

Tuhanded inimesed on Lajalit tribüünidel ootamas novembris Tallinnas, kui tal on vastas maailma kunagine 6. reket Monfils. Prantslase senise karjääri tipuks on poolfinaal 2008. aastal Prantsuse ja 2016. aastal USA lahtistel. Lisaks on ta mänginud kolm korda ATP1000 finaalis, kaks korda Pariisis ja korra Monte Carlos.

1. septembril 1986 sündinud Monfils sai 2005. aastal ATP sarja aasta uustulnuka tiitli. Ta on võitnud 12 esikohta ATP Tour´il. Hetkel on ta üks kaheksast maailma aktiivsest tennisemängijast, kes on võitnud oma professionaalse karjääri jooksul üle 550 matši. Oma karjääri jooksul on tal õnnestunud alistada korduvalt ka sellised suurnimed tennises nagu Roger Federer ja Rafael Nadal.