On aasta 2024, mis tähistab Rally Estonia ajaloos taaskord üht hooaega, mil Eesti teedel WRC etappi ei toimu. Ühtpidi võiks see fakt meid veidikene kurvastada, kuid tegelikult oleme igati optimistlikud ja ootusärevad, sest Euroopa meistrivõistluste etapp (ERC) toob rajale erakordselt tugeva koosseisu sõitjaid Rally 2 klassis, kuhu on oodata üle 30 rallipaari. Lisaks neile saame näha väga arvukalt andekaid roolikeerajaid muudes võistlusklassides. Usun, et eestlased on kõrges konkurentsis absoluutselt kõikides klassides.