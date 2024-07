Anastassia Morkovkina EM-i kommentaar: Gakpo ütles ja tegi!

Holland tegi Rumeenia vastu 63 rünnakut, aga lõi ainult kolm väravat. See tähendab, et nad raiskasid palju momente ja nii nad väga kaugele ei jõua. Samas nende meeskond on kogenum võrreldes eelmise EM-iga, nad tunnevad üksteist väga hästi ja neil on maailmaklassi keskkaitsjad. Nad võivad jõuda päris kaugele ja ma arvan, et näeme neid poolfinaalis.