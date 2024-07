101. Tallinna derbi | Lähiajalugu soosib Florat, pikem minevik Levadiat

Eesti kahe läbi aegade edukaima klubi vastasseis toob alati staadionile enim publikut. Eelmise aasta 28. juunil purustasid Levadia ja Flora Premium liiga publikurekordi, meelitades staadionile 3510 pealtvaatajat.

Sportlikust printsiibist põhjendab suurt publikuhuvi asjaolu, et Levadia ja Flora heitlusest on oodata tasavägist võitlust kolme punkti nimel. Maikuus toimunud Tallinna derbi juubelimängus sai Flora 3014 pealtvaataja ees 1:0 tulemusega 30. liigavõidu Levadia üle. Vaatamata sellele on Levadia edu suurima rivaali ees 10 võitu, sest nemad on liigaderbides peale jäänud 40 korda. Tasavägisusele viitab ka fakt, et ligi kolmandik (30 100-st) vaatustest on lõppenud viigiga. Tallinna derbi väravate vahe on samuti vaid seitsmeväravalise eduga (138:131) Levadia kasuks.

Viimase kahe ja poole hooaja jooksul on võistkonnad omavahel kõikide sarjade peale kohtunud 12 korda, selle aja jooksul on mõlema võistkonna suurim võit olnud kaheväravaline. Vaid veerand nendest kohtumistest on lõppenud skooriga, kus üks meeskond on teisest löönud kaks väravat rohkem. Ülejäänud üheksa vastasseisu on lõppenud maksimaalselt üheväravalise vahega. Kaheteistkümnest kohtumisest viis on võitnud Flora, neli Levadia (neist üks penaltitega 2022. aasta superkarikafinaalis) ja kolmes on lõpuvile järel olnud meeskonnad lahutamatud.

Kuigi võistkondade koosseisud muutuvad ajas, siis vastasseis jääb alati põhimõtteliseks. Tänavuse hooaja esimesele omavahelisele liigakohtumisele tuli Flora algkoosseisuga, kus kaheksa mängijat olid sünniaastaga 2000 või nooremad (eelmise hooaja mängudes Levadia vastu oli sama näitaja kolm, neli, neli ja viis). Vaatamata asjaoludele, et Levadia polnud enne kohtumist Floraga tänavu kordagi kaotanud ning omavahelise kohtumise eel oli meeskondade vahe 12 punkti, suutis Flora kange rivaali alistada.