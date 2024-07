VIDEOEKSPERIMENT | Delfi reporteri püüdlused discgolfis jätkuvad. Eestkäsi on saamas achilleuse kannaks

Videosari saab kulminatsiooni 22. juulil, kui saan ennast panna proovile maailma koorekihiga, osaledes Tallinna lauluväljakul toimuva Euroopa discgolfi festivali eelvōistlusel ehk discgolfikeeli monday qualifier’il. Sel teekonnal on mulle juhendajana igakülgselt toeks korraldustiimi liige Ralf Rogov.

Videosarja esimeses osas harjutasime eestkäe viset. Tunnise trenni põhjal näib, et see on saamas mu achilleuse kannaks.