Murray loobus Wimbledoni üksikmängust, kuid mängib koos vennaga paari

„Vaatamata sellele, et Andy on pärast veidi rohkem kui nädal tagasi tehtud operatsiooni taastumise nimel tohutult palju tööd teinud, pidi Andy kahjuks tegema väga raske otsuse sel aastal üksikmängus mitte osaleda,“ seisis Murray meeskonna pressiavalduses. „Nagu võite ette kujutada, on ta äärmiselt pettunud, kuid ta kinnitas, et mängib koos Jamiega paarismängus ja ootab põnevusega, et saaks viimast korda Wimbledonis võistelda.“