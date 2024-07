23 PÄEVA OLÜMPIANI | Pariis lubab palju, aga annab vähe

Kõige märkimisväärsem täitmata jäänud lubadus on taskukohased piletihinnad. Kuigi korraldajate sõnul on pääsmete hind sarnane 2012. aasta Londoni olümpiamängudega, pole hinnad sellised, nagu lubatud.

Võrreldes 2016. aasta Rio olümpiamängudega on piletihinnad üle kahe korra kõrgemad. Kui Brasiilias toimunud mängudele sai pääsmeid alates 12 eurost, siis Pariisis on kõige odavam pilet 24 eurot ja kõige kallim 950 eurot. Ühe kergejõustiku finaali vaatamise eest peab välja käima 125 eurot, mis pole mitut võistlust vaatavale fännile sugugi taskukohane, kirjutab Inside the Games.