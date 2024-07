TÄNANE OTSEBLOGI | Kas mustaks hobuseks kerkinud Austria seljatab ka Türgi?

Austria on tõusnud käimasoleva turniiri suurimaks mustaks hobuseks ehk potentsiaalseks üllatajaks. D-alagrupi esimeses kohtumises kaotati Prantsusmaale 0:1. Austerlased jooksid selles matšis end aga ribadeks ning näitasid, et nad võivad kõigiga võidelda. Lõpuks kaotati ainult omavärava tõttu.

Teises kohtumises alistas Austria Poola 3:1 ning grupi viimases heitluses mängiti Holland üle 3:2. Sellega anti märku, et neilt võib väga palju oodata. Samas tuleb Austria puhul tõdeda, et trauma tõttu ei löö turniiril kaasa nende suurim staar David Alaba.

Kaheksandikfinaalis muudab Türgi olukorra keerulisemaks tõsiasi, et mängukeelu tõttu jääb eemale nende liider Hakan Çalhanoğlu. Kaasa ei saa lüüa ka Samet Akaydin. Austerlastel on keelu all Patrick Wimmer.