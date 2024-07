Aivar Pohlaku EM-i kommentaar: tuulevaikne mäng

Tõsi, sedapuhku oli poeesia lihtsam, sest keerulisi taktikalisi plaane polnud tehtud – mõlemad meeskonnad olid paigutatud väljakule eelkõige selliselt, kuidas mängijate tugevad küljed võiksid anda just selles mõõduvõtus võiduks vajaliku võtme ning see oli mänguplaani kõige tähtsam osa.

Ühelt poolt justkui selge ja loogiline, sest suurmeistreid oli väljakul palju, aga samas raskelt teostatav – kasvõi põhjusel, et kõik väljakul käinud mehed alustasid lõppevat hooaega ligi 12 kuud tagasi ja on vahepeal puhanud minimaalselt. Tõsi, selle eest on makstud neile hästi, aga kesksuvel riigi ja rahva eest mängimine vajab ka kirge.

Prantslastel on kaitses sellele positsioonile vajalike omaduste poolest head tüübid, aga märgiksin eraldi ära Theo Hernandeze, kes teinud suurepärase turniiri ja kes tänagi likvideeris mitu tema äärest tekkivat olukorda – sealjuures jõudis 83. minutil keskele appi takistama De Bruynet tema ainsal reaalsel väravavõimalusel. Olen veendunud, et just prantslasest kaitsja konkreetne saabumine takistas belglaste supertähte palli täpsemalt, see tähendab värava nurga poole, teele saatmast.