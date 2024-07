Martin Reimi EM-i kommentaar: Ronaldo kohta on keeruline kõrvalt öelda, et aeg on minna

Ronaldo kohta on keeruline kõrvalt öelda, et aeg on minna. See tuleks jätta treeneri otsustada. Kindlasti ei mängi seal rolli ainult mängija vorm, kuigi ta mängis 39–aastasena lisaajal ning tegi seal jookse liini taha. Ta on meeskonna vaimne liider ja talisman. Kui Portugalil oleks võtta ründaja, kes lööks iga mäng kaks-kolm väravat, siis ta oleks ka väljakul. Neil ei ole teist sellist mängijat, kes oleks tipuründajana kastis õhus tugev. Ronaldo võttis penaltiseerias julguse, et minna portugallastest esimesena lööma, kuigi ta mängus eksis penaltiga. Kui ta oleks selle ka mööda löönud, siis see mäng oleks läinud teistpidi ning ka sloveenid oleks oma penaltid sisse löönud. Tema õnnestumisest hakkas Portugali edukas penaltiseeria jooksma.