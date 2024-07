Jokic meelitab vanameistrit Nuggetsisse

DNVR Sportsi andmetel tõmbab just serblane niite, et tema tööandja otsustaks 35-aastase Westbrooki palgata.

„Mulle on öeldud, et Nikola Jokic on tegelikult kulisside taga vaeva näinud, et Westbrook Denverisse tuua. Ta tahab temaga koos mängida. See pole esimene kord,“ teatab DNVR Sportsi ajakirjanik Harrison Wind.