Kui kohumise eel arvasid paljud, et turniiri peaväljaku esimest vastasseisust kujuneb ühemehešõu, siis kaks tundi ja 23 minutit väldanud tennisemaiuspala tõestas vastupidist. Lajal ja Alcaraz pakkusid vägevaid pallivahetusi ja kohati näis, et Inglismaa publik on isegi rohkem eestlase taga. Mängu lõppedes pidi siiski Lajal tunnistama seitse päeva vanema Alcarazi 7:6 (3), 7:5, 6:2 paremust, kuid tugev märk sai maha pandud.

Emotsioonid peamiselt vaid positiivsed

„Praegu on sees nii positiivsed kui negatiivsed emotsioonid. Enamjaolt siiski positiivsed. Ma ei ütleks, et ma ennast üllatasin, vaid tõestasin endale, et suudan mängida maailma parimate mängijate vastu suurel turniiridel. Ma teadsin, et ma suudan seda,“ jagas Lajal Delfile mängujärgseid muljeid.