Martin Rump sai sajandat Spa võidusõitu tähistada poodiumil

„Meil oli väga keeruline nädal ja tegelikult oli see paras ime, et jõudsime täiesti arvestatavat hoogu näidates finišisse,“ sõnas Martin Rump pärast võistlust. „Paaril viimasel tunnil ei töötanud meil ka enam veojõukontrolli sensor, mis tegi lõpuni tulemise veelgi raskemaks. Mõned nädalad tagasi vahetatud rajakate muutis tänavuse aasta Spa sõidu hoopis teistsuguseks ja ka varasemalt töötanud optimaalsed seadeid ei suudetud päris lõpuni tänavu paika ajada. Meie peamine ülesanne oli teha puhas sõit ja vältida karistusi, mis meil ka enam-vähem õnnestus. Samuti suutsime vältida kontakte. Kindlasti ei olnud see tulemus päeva lõpuks see ootus, millega me võidusõidule vastu läksime, ent nähes kui palju oli võidusõidul katkestamisi, on juba lõpuni tulemine saavutus omaette. Soovin tänada ka kõiki toetajaid, kes kaasa elasid ja lähiringi, kes minuga sellel teekonnal kaasas on.“