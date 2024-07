Keila värskel meistriliiga võistkonnal on (väidetavalt) raha ja mõni pallur. Aga pole Keila oma mehi ja saali, kus mängida

See on väike liialdus, aga tõesti väga väike. Keila KK esindusmeeskonda kantakse ka mõned korvpallikooli noormängijate nimed, aga kõrgliiga tasemel nad veel kaela ei kanna. Korvpallikooli tegevjuht Tarmo Hein usub, et mõne aasta jooksul juba kannavad ja selleks võistkond tehaksegi.