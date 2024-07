DELFI VIDEO | Tarmo Hein: tahaks arvata, et kaks võistkonda mahuvad Keilasse ära

Hein rääkis Delfi videointervjuus, et Keila Coolbetist vabaks jäänud koht (see klubi kasutab järgmisel kolmel hooajal Pirita Palliklubi kohta - A.K.) otsustati täita põhjusel, et ühe-kahe aasta jooksul oleks korvpallikooli noortel kõrgliiga väljund.

„Püramiid, kohaliku kogukonna toetus ja ettevõtete toetus olid kolm asja. mille pärast me seda teeme,“ ütles Hein. Ta tunnistas, et vähemalt esimesel hooajal jääb Keila kohalike pallurite rolliks peamiselt treeningutel osalemine. Võistkond kavatsetakse komplekteerida noorematest eestlastest, mõnest kogenumast eestlasest ja kahest-kolmest välismaalasest. Ühtegi nime täna välja ei öeldud.

Kuidas Coolbeti ja Korvpallikooli kõrgliigavõistkonnad väikesesse Keilasse ära mahuvad? „Tahaks arvata, et me mahume. Aga see otsus on paljuski ka linna taga, kuidas saaliaegu jagada. Aga oleme arvestanud, et viimasel kahel aastal, kui meistriliiga võistkond mängis Korvpallikooli kohaga, olid kõik ajad Tervisekeskuses ja Keila kooli Pargimajas nii treeninguteks kui ka võistlusteks Korvpallikooli ajad. Ma ei näe põhjust, miks peaks neid aegu ära võtma või ümber jagama,“ lausus Hein.