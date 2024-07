FC Floraga liitus keskkaitsja Andreas Vaher

„Mul on väga hea meel siin olla! Tunded ja emotsioonid on erakordselt positiivsed! Meeskond võttis mind imeliselt vastu, esimene nädal treeningutel kulges kenasti ja vaatan lootusrikkalt tulevikku,“ ütles Vaher.

Vaher võib teha oma debüüdi FC Flora särgis juba eeloleval neljapäeval toimuvas Tallinna derbis FCI Levadia vastu. „Teoreeriliselt oleks mul võimalus meeskonda aidata kuna. Lepingud on tehtud ja üleminek saab selleks ajaks vormistatud, kuid peatreener otsustab, kas olen valmis või mitte,“ sõnas klubi värske täiendus. „Meil seisab ees kõige raskem kuu, mis toob kaasa kõrge kvaliteediga euromängud. Soovime väga olla edukad nii Euroopas kui ka Premium liigas.“

„HJK-s veedetud aeg oli minu jaoks väga arendav nii inimese kui ka jalgpallurina. Jalgpalli tundvad inimesed teavad kui raske on HJK-sse saada. Loomulikult oleksin tahtnud rohkem mängida, aga kui kusagil uksed sulguvad, siis alati leidub koht, kus meelepärased mänguvõimalused avanevad. Ei ole tähtis millal ja kui palju sa mängid, vaid see, et kui sa mängid, siis kuidas sa mängid,“ tõdes Vaher.