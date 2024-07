Maiko Tamm saavutas RallyX-sarja etapil Rootsis esikoha. Finaalis läks olukord ärevaks

Rootsi Älvsbyni rada oli Tammele täiesti võõras. „Ma ei olnud enne võistlust seal kordagi käinud, ka videoeeltööd ei saanud teha, sest suuremaid võistlusi polnud seal ammu peetud,“ rääkis Tamm. „Kui aga esimese korra läbi jalutasin, oli selge, et rada sobib mulle. Kohati kiire, kohati tehniline, nagu segu Eesti Piiroja, Kulbilohu ja Laitse radadest. Mulle väga meeldis.“

Poolfinaali startis Tamm teiselt stardikohalt ja lõpetas võitjana. Finaalis läks aga olukord ärevaks. „Kolmandal ringil kadusid ära esimene ja teine käik. Aeglastes kohtades pidin siduriga mängima, et saaksin välja kiirendada. Kiirematel lõikudel panin kõik mängu.“

Finišis edestas Tamm rootslast Oliver Erikssoni (FC2) kahe sekundiga. Kolmas oli Kevin Eriksson (FC2). Tamm on 17. sõitja, kes suutnud RallyX sarja põhiklassis 4WD Open võita.

Käigukastirike seadis kahtluse alla startimise pühapäevasel etapil, kuid tiim suutis auto hommikuks korda teha. „Alguses tundus, et käigukast on nii palju kannatada saanud, et kohapeal seda korda ei saa. Aga konkurentidelt õnnestus varuosi saada, meil oli üht-teist kaasas ja mehaanikud tegid head tööd.“