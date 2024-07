Nõmme Kalju ründetuus Promise David liitub Belgia hõbedaklubiga

David tunnistas aprillis Delfi Spordile antud intervjuus, et tal oli võimalus juba talvel klubi vahetada, kuid ta otsustas veel pooleks aastaks Eestisse jääda. „Meil oli ka talvel võimalusi edasi liikuda, kuid otsustasime, et oleks hea pooleks aastaks veel siia jääda ja teha enda kallal tööd. Vaja oli koguda enesekindlust ja end veel kuus kuud arendada,“ rääkis ründaja.“Suvel võib vastavalt tulemustele mind edasi liigutada. Mulle meeldib Eestis väga, kuid ma ei taha kogu oma karjääri siin veeta. Eesti on Euroopas ja mulle meeldib siin mängida. Tahan siiski edasi liikuda ja kogeda uusi väljakutseid.“