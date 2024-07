Nilbe žesti teinud Jude Bellinghami ähvardab EM-il mängukeeld

The Athletic kirjutabki nüüd, et Bellingham võib antud žesti eest saada ikkagi karistada. Juttu on olnud punasest kaardist ehk seeläbi mängukeelust. Portugali jalgpallileht A Bola kirjutab samuti, et Euroopa Jalgpalli Liit UEFA kaalub Bellinghamile ühe mängu pikkuse keelu määramist.