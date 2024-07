KUULA | Janek Tombak Tour de France’i kogemusest: arst ütles otse, kas katkestad või sõidad etapi lõpuni ja jääd sõrmedest ilma

Ka podcastis „Jalgrattapalavik“ on sel korral suures osas teemaks Prantsusmaa velotuur. Meenutame paarikümne aasta taguseid aegu koos Janek Tombakuga, kes oli Tour de France’il joonel 2004. ja 2005. aastal. Sattusid olema kaks väga eriilmelist velotuuri. Ühel korral oli Tombaku sportlik vorm suurepärane ja kõik sujus justkui lepase reega, teisel korral tuli Tourile minna vägisi. Cofidise meeskonna ridadesse kuulunud eestlane puikles küll tiimile vastu, et ta ei taha sõita, vormi pole, aga stardijoonelt ta end ikkagi leidis. Kes maksab, see tellib muusika…