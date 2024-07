Keila Coolbet palkas Hiinas pallinud ameeriklasest tagamängija

„Olen otsustanud ühineda Keila Coolbeti meeskonnaga mitmel põhjustel. Mulle olid olulised klubi maine, kvaliteetsed treenerid, treeninguvõimalused ning võimalus võistelda kõrgemal tasemel. Mul on hea meel, et saan olla osa Keila tugevast meeskonnakultuurist, mängijatevahelisest sõprusest ning võimalusest arendada oma oskusi ja võimeid toetavas ning konkurentsitihedas keskkonnas,“ rääkis 33-aastane mängujuht.

„Taylor on tehniliselt väga osav ning usun, et ainuüksi temaga koos treenimisest on meie noorele tagaliinile väga palju kasu. Samas ootan temalt platsil meeskonna vedamist, mängu käivitamist ja rasketel hetkedel lahenduste enda peale võtmist. Tegemist on kogenud mängijaga, kelle kohta oleme kuulnud ainult head,“ lisas omalt poolt peatreener Peep Pahv.