Alcarazi treener jagas Lajalile „õpetussõnu“: ära nii tema vastu kindlasti tee!

Kohtumise eel on ka Lajal saanud oodatust suurema tähelepanu osaliseks. Teiste seas tegi Lajaliga intervjuu ATP Tour, kus tuli juttu nii loositulemusest, eestlase krossisõidu taustast ja paljust muust.

Lajal rääkis, et pärast reedest põhitabeli loosi kõndis ta oma tiimiga mööda Carlos Alcarazi treeningult Itaalia tennisisti Flavio Cobolliga. „Ta lõi Alcarazi vastu ülivõimsa äralöögi, misjärel me hakkasime väljaku äärest lahkuma. Kuid siis püüdis mu kinni Juan Carlos Ferrero (Alcarazi treener - toim) ja ta ütles mulle: „Ära nii tema vastu kindlasti tee!“. Hakkasin ta jutu peale naerma,“ meenutas Lajal.

Kui Lajal suudab avaringis Alcarazi võita, saab temast ajaloo kolmas mees, kes on turniiri avaringis valitseva tšempioni koju saatnud. Suure kohtumise eel tehti Lajaliga juttu ka Eesti tennise ajaloost. Ta tunnistas, et tema suurimaks iidoliks on kodumaal Jürgen Zopp, mitte Kaia Kanepi, kes on maailma tipus veetnud rohkem aastaid.

„See on kindlasti kõigile suureks inspiratsiooniks, et nii väiksest riigist on mitu mängijat tippu jõudnud. Aga ma ütleks, et suurem iidol on minu jaoks olnud Jürgen. Ma vaatasin teda väiksena telekast. Ta oli Eestis legend,“ sedastas Lajal.

Olgugi, et Lajalil seisab avaringis ees mäekõrgune katsumus julgeb Eesti esireket unistada: „See on tore, et ma kvalifikatsioonist läbi tulin, kuid tehniliselt turniir alles algab. See on alles algus. Õhtul me veidi pidutsesime ja sõime pitsat, kuid järgmisel päeval alustasime juba avaringiks valmistumist.“

Loe ATP Touri täispikka intervjuud Lajaliga siit.