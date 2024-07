Carlos Alcaraz tunneb end enne Wimbledoni enesekindlalt: turniiri võitmine on raske katsumus, kuid olen selleks valmis

„Suure slämmi turniiride võitmine on keeruline. Muru ja saviliiv on täiesti erinevad väljakukatted, mäng on hoopis midagi muud,“ rääkis Alcaraz turniirieelsel pressikonverentsil. „Annan endast parima, et turniir võita. Ilmselgelt soovin enda nime sinna väärikasse nimekirja, kes on võitnud ühel aastal nii Wimbledoni kui Prantsusmaa lahtised. Tean, et see on raske, kuid usun, et olen selleks võimeline.“