Millega end Delfi Rally Estonia radade ääres lisaks rallile veel tegevuses hoida?

„Üks osa Rally Estonia DNA-st on alati olnud meelelahutus – eesmärk on korraldada kogupere rallifestivali, mitte pelgalt autospordi võistlust. Soovime, et publiku seas oleks lisaks meestele ka palju õrnema soo esindajaid ning muidugi lapsi, ja oleme kogenud, et formaat, kus võistlus on ühendatud meelelahutusega, töötab väga hästi,“ ütleb Delfi Rally Estonia turundusjuht Camilla Themas. Tema sõnul annab rikkalik programm rallispordile laiemalt palju suurema tuntuse ning soodustab, et väikesest Eestist sirguks veel suuri rallitähti ja maailma tipptasemel sõitjaid.