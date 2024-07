TÄNA OTSEBLOGI | Vutigigantide heitluses kohtuvad Prantsusmaa ja Belgia

Matšile läheb ilmselge soosikuna vastu Prantsusmaa, keda peetakse üldse jõuproovi üheks suuremaks favoriidiks. Belgia puhul tõdetakse üsna üheselt, et nende kuldse põlvkonna aeg on möödas ja uued tulijad ei ole võrreldes vanadega nii säravad. Endiselt loodetakse peamiselt Kevin De Bruyne ja Romelu Lukaku peale. Uutest tegijatest on kõige säravamaks 22-aastane Jeremy Doku.