BLOGI | Õnnejumal soosis prantslaseid! Vertongheni õnnetu omavärav saatis Belgia koju

Kohtumise avapoolaeg kulges Prantsusmaa kontrolli all, kuigi ühtegi 100-protsendilist võimalust luua ei suudetud. Belglaste värava suunas saadeti kolmveerandtunni jooksul kaheksa palli, millest ohtlikuim oli lisaminutitel sooritatud Aurelien Tchouameni pealelöök, mis vihises meetrijagu väravaraamidest üle. Belglaste parim moment leidis aset 24. minutil, kui Kevin De Bruyne karistuslöök võttis ohtliku põrke ja Prantsusmaa puurilukk Mike Maigan pidi jalgadega tõrjuma.

Teine poolaeg jätkus Prantsusmaa taktikepi all ning kohati anti belglaste väravale isegi turmtuld. Omad võimalused avanesid ka Belgial. Neist parim tekkis 83. minutil De Bruynel, kelle terava pealelöögi suutis Prantsusmaa väravavaht ilma suuremate probleemideta tõrjuda.

Näis, et kohtumine on liikumas lisaaja suunas, kuid õnnejumal soosis prantslaseid. Mängu 85. minutil sai karistusalas palli jalale vahetusest mängu sekkunud Kolo Muani, kelle pealelöök lendas esmalt mängumehe enda jala pihta ja seejärel Jan Vertongheni tugevast rikošetist Belgia väravavahi Koen Casteelsi seljataha. Järgnevatel minutitel Belgia midagi korda saata ei suutnud ja Prantsusmaa pääses 1:0 võiduga edasi veerandfinaali, kus kohtutakse Portugali või Sloveeniaga.

Matšile läheb ilmselge soosikuna vastu Prantsusmaa, keda peetakse üldse jõuproovi üheks suuremaks favoriidiks. Belgia puhul tõdetakse üsna üheselt, et nende kuldse põlvkonna aeg on möödas ja uued tulijad ei ole võrreldes vanadega nii säravad. Endiselt loodetakse peamiselt Kevin De Bruyne ja Romelu Lukaku peale. Uutest tegijatest on kõige säravamaks 22-aastane Jeremy Doku.