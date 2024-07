Itaalia Fiat Panda Šveitsi Ferrari vastu ei saanud. Nüüd ei karda Šveits enam ka Inglismaad

Itaalia alistanud Šveits on sel turniiril näidanud vägagi kindlat mängu ning Itaaliast ei olnudki neile laupäeval vastast. Tiitlikaitsja ilmetu mäng ajas ühel ajakirjanikul aga kopsu üle maksa ning nii asus ta pressikonverentsil itaallaste juhendajat Luciano Spallettit peedistama. Spalletti tahtis kangesti ka ajakirjaniku nime ja väljaannet teada saada, kuid see ei õnnestunud.

„Peame kogu kriitika vastu võtma. Sealhulgas sellised halvad naljad. Ma saan aru, et teie puhul on tegemist inimesega, kes armastab iroonilisi nalju ja teeb ise kõike väga kvaliteetselt,“ lisas omalt poolt Spalletti.

Laupäevases veerandfinaalis lähevad nüüd omavahel vastamisi Šveits ja Inglismaa. Ajalooliselt on edu saatnud Inglismaad. Viimati võitis Šveits omavehlise matši 1981. aastal ning järgmised 13 kohtumist on nad olnud võiduta. Nüüd on šveitslased aga enesekindlad.