PÄEVAKOKKUVÕTE | Väiksed võitlesid vägevalt, kuid suured võtsid jõuga oma

Päeva „Peaaegu“ | Kvicha Kvaratskhelia. Viigiseisul alanud Hispaania ja Gruusia kohtumise teine poolaeg algas lõuna-eurooplaste jaoks närviliselt. Keskväljal kaotatud palli tulemusel saatis Gruusia täht Kvicha Kvaratskhelia keskväljakult palli Unai Simoni puuri poole, kuid nahkkera veeres väga napilt postist mööda. On tõenäoline, et kui see oleks olnud sees, siis oleks see mängu kulgu tugevalt mõjutanud. Paraku on oleksid oleksid ja poleksid poleksid.