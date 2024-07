Eesti meistrivõistluste märksõnad: Mägi klass, poolikuks jäänud duell ja mõni ootamatu altminek

Delfi võtab kahel päeval Tallinnas Kadrioru staadionil nähtu punktide kaupa kokku. Kõlavaid eneseületusi paraku nappis.

Tõmbenumber Mägi

Eestis võistlemine tekitab Rasmus Mägis omamoodi tunde. Võõrsil on ta üks paljude seas, kodumaal on auväärt publikumi pilgud pööratud just talle. Nädalavahetusel pakkus 32-aastane sportlane tribüünidele tulnud pealtvaatajatele kaks väledat jooksu. Ja vihjas taas, et ei tea, palju tal selliseid esitusi veel ees on.

Laupäeval läbis Mägi 400 meetrit ajaga 45,51 (isiklik rekord 45,35) ja pühapäeval oma põhiala, 400 meetrit tõketega, hooaja tippmargi 48,09-ga (isiklik rekord 47,82).

Kuigi Mägi lootis Kadrioru staadioni rekordi viia uude sekundisse („See staadion on mulle andnud palju ja olen ise ka sinna palju jätnud.“), andis ta mõista, et tuli Eesti meistrivõistlustele korraliku treeningtsükli pealt.

„Pooleldi möödaminnes teha selline nädalavahetus on hea ja põhiline, et sai kahel järjestikusel päeval natuke kiiruse reserve proovile panna. Arvan, et kogu efekt võiks toimida,“ rääkis tartlane.

Mägi läbis Tallinnas kuni kaheksanda tõkkeni tõkkevahed 13 sammuga, tavaliselt teeb ta seda seitsmenda tõkkeni. 7. juulil peetaval Pariisi Teemantliiga etapil võib ta seda varianti uuesti proovida ja siis on juba analüüsi koht, kui palju sajandikke see kärbiks, mis on riskid ja kas nii talitada ka Pariisi olümpial.

400 meetri tõkkejooksus läheb niigi tihe konkurents Pariisi olümpiamängude eel veelgi karmimaks. Viimastel päevadel alistasid 48 sekundi piiri jamaikalane Malik James-King (47,42) ja jaapanlane Ken Toyoda (47,99), Mägi on hooaja edetabelis 14. positsioonil.

Kümnevõistluse pilt klaarus

Enne kui olümpiakoondise juurde läheme, tasub kirjutada 21-aastasest Rasmus Rooslehest, kes parandas isiklikku rekordit 16 punktiga ja krooniti 8026 punktiga Eesti meistriks.