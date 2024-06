Daniil Savitski EM-i kommentaar: kolme minutiga kaotusseisu ümber pööranud Inglismaa hoiab tiitlivõidu lootust elus

Jalgpall kui universaalkeel ja kultuurikandja

Käesolev EM on andnud taaskord kinnitust, et jalgpall ei ole lihtsalt spordiala, vaid tegemist on ülemaailmse universaalkeelega, millest saab aru ja mida tahab vaadata ning oma lemmikutele kaasa elada kõik, olenemata nende keelest, kultuurist või tavadest. See on spordiala, mis ühendab kõiki vähemalt 90 minutiks, aga vahel ka terveks eluks.