TÄNANE OTSEBLOGI | Mark Lajal kohtub Wimbledoni põhiturniiril Carlos Alcaraziga

Lajal pääses Wimbledonis suure slämmi turniiri põhitabelisse esmakordselt. Kolmel eelneval slämmiturniiril on eestlane jäänud pidama kvalifikatsiooni avaringis.

„Kui esimene kord juba olen põhitabelis, siis las tuleb vastu tippude tipp. Ma tahtsin saada kedagi suurt vastu. Ma ei mõelnud kordagi Alcarazi peale, kuid arvan, et see on parim võimalik loos,“ rääkis Lajal Delfile.