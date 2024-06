Eesti judovägilane krooniti U18 Euroopa meistriks

Sel hooajal kahel EK-etapil kulla võitnud ja ka U21 vanuseklassis juba finaali jõudnud Mäsak on tõusnud U18 maailma edetabelis teisele kohale. See andis Vladimir Stepanjani juhendamisel Tallinna Spordiakadeemias treenivale Mäsakule käesolevaks võistluseks esimese asetuse.

Judo TVle antud võistlusjärgses intervjuus rääkis Mäsak, et teda on sel hooajal kõvasti edasi aidanud osalemine rahvusvahelistes laagrites, milles maailma parimad judokad Pariisi Olümpiamängudeks ettevalmistusi teevad. „On olnud suur au treeningutel maadelda selliste judo legendidega nagu prantslane Teddy Riner (võitnud kolm olümpiakulda ja kümme maailmameistritiitlit) ja grusiin Guram Tushishvili (olümpiamedalist, maailmameister). Mul on tekkinud head suhted ka Aserbaidžaani raskekaallaste ja mitmete teistega. Kõik annavad siin-seal näpunäiteid.“