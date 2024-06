DELFI VIDEO POOLAST | Linnamäe: korraks tundus, et väga pimeda tunneli lõpus paistab valgus

„Korraks tundus, et väga pimeda tunneli lõpus paistab valgus. Robert sõitis aga terve nädalavahetuse väga hästi. Neljas koht on meile paras kingitus,“ sõnas Linnamäe finišis.

Samas tunnistas Linnamäe, et õiget kiirust tal leida ei õnnestunudki. „Päris õiget mugavustunnet ei tekkinud. Kui proovisin kiirust juurde lisada, siis kippusid vead sisse tulema. Pidime valima tempo, et auto jääks enne kodust rallit (Rally Estoniat) terveks. Loodetavasti järgmine nädal on parem,“ lisas Linnamäe.