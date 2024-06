DELFI VIDEO POOLAST | Viimase kiiruskatsega poodiumile kerkinud Virves: loodan, et saan lähitulevikus taas sõita

„Seda ikka uskusin, et (kolmas koht) on püütav. Vahe oli väike. Pigem oligi eesmärk poodiumile jõuda. Sardiinias oli keeruline, kuid siia tulles sisimas ikka lootsin, et olen kiire. Loodan, et lähitulevikus saan samade meestega uuesti võidu sõita,“ lisas Virves veel ning tõdes, et järgnevalt kavas olevatel Läti ja Soome MM-rallidel teda ei näe. Samas Rally Estonial on ta kohal.