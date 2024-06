DELFI VIDEO POOLAST | Tänak Hyundai kiirusest: tänase põhjal ütleksin, et oleme konkurentsis

„Tänase põhjal ütleksin, et oleme konkurentsis. Suurt pilti on raske näha ja rajapositsioon on olnud keeruline. Kahju, et ralli meie jaoks nii vara lõppes. Üritasime olla efektiivsed ja kiired,“ tõdes Tänak, et Hyundai suudab kiiretel rallidel Toyotale korralikult konkurentsi pakkuda.