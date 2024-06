DELFI POOLAS | Thierry Neuville: see oli viga, et meeskond lubas Tänakul laupäeval katkestada

„See polnud meile kindlasti abiks, see on päris kindel,“ nentis Neuville, kelle silmis oleks Tänaku sõitmine olnud talle abiks. „Iga teed puhastav auto on eelis, seda eriti MM-sarja kokkuvõttes, kus iga punkt on arvel. Ma arvan, et see otsus oli viga, aga asjad on nagu nad on. Lisaks oleksid vaieldamatult need kilomeetrid olnud väärtuslikud, et testida masinaga erinevadi asju.“