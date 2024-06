VIDEO | Kasper Schmeichel: jalgpall ja selge mõistus on sõnad, mis enam kokku ei käi

„Segu pettumusest, vihast ja raevust,“ kirjeldas Schmeichel pärast 0:2 kaotust jalgpalli EM-i kaheksandikfinaalis oma tundeid. „Selline see tänapäeva jalgpall on. Olen olnud profijalgpallis 23 aastat ja ma ikka veel ei tea reegleid.“

„Suluseis on suluseis. Mul pole aimugi, kui usaldusväärne see tehnoloogia on, aga me peame seda usaldama,“ ütles Schmeichel tühistatud Taani värava kohta, kui Joachim Anderseni tabamusele eelnenud olukorras Thomas Delaney’le poolautomaatse suluseisutehnoloogia abil üliväike suluseis tuvastati - sisuliselt vaid väikse varba jagu.

„Ma ei tea, mida mängija peaks tegema, kui ta jookseb ning vaid meetri kauguselt löödud pall tema kätt riivab. Need väiksed asjad, mis määravaks said, olid kindlasti täna Saksamaa poolel,“ nentis Schmeichel.

Taani peatreener Kasper Hjulmand polnud kohtunike suhtes eriti palju leebem: „Õnnitlused Saksamaale, aga selle mängu otsustasid kaks VAR-i otsust. Mul on see pilt telefonis - suluseis oli vaid üks sentimeeter.“

„Ning sellest naeruväärsest käepalli reeglist olen ma juba nii väsinud. Me ei saa lasta kaitsjatel käed selja taga joosta. See on frustreeriv. Jalgpalli ei peaks niimoodi käima,“ lisas Hjulmand. „Ma pole VAR-i vastane, aga me peame seda kiiremini arendama. Otsused peaksid olema päevselged, aga mitte sellised, nagu me täna nägime.“