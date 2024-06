TÄNA OTSEBLOGI | Kas Gruusia ime jätkub ka EM-i suurfavoriidi Hispaania vastu?

Omavahel on varem kohtutud kuuel korral ning Hispaania on kõik need mängud ülekaalukalt, väravatevahega 19:3 võitnud.

Gruusia peatreener Willy Sagnol: „Edasi pääseda oli väga emotsionaalne hetk. Tegime midagi ootamatut ja oleme õnnelikud. Hispaanial on rohkem taastumisaega, aga olen kindel, et ma minu mängijad on valmis ja põnevil väljakule astuma. Hispaania on selgelt selle turniiri parim meeskond, kuid homme on juba teistsugune atmosfäär ja keskkond. Kõike võib juhtuda.“