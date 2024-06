OTSEBLOGI | Milline mäng! Inglismaa läks lisaaja algul Kane’i väravast juhtima

Slovakid on sel EM-il igas mängus löönud vaid ühe värava. Belgia vastu piisas sellest võiduks, Ukraina lõi neile teises mängus kaks tükki vastu, Rumeeniaga tehti 1:1 viik.

Inglased pole sedagi suutnud. Turniiri alustati 1:0 võiduga Serbia üle, kuid siis viigistati Taaniga 1:1 ja Sloveeniaga 0:0. Kihlveokontorite koefitsientide järgi on inglased muidugi selged favoriidid.

Inglismaa ja Slovakkia on varem omavahel kohtunud kuuel korral - viis matši on lõppenud inglaste võiduga, korra mängiti viiki. See juhtus 2016. aasta EM-i alagrupiturniiril, tulemuseks 0:0. Kaheksandikfinaalis kukutas inglased konkurentsist Island.

„Teame, et meil on vastas raske vastane, kes jookseb palju. Peame võiduks näitama endast väga head versiooni. Enesekindlus on tõusuteel. Mängijad teavad, et Sloveenia vastu näidatud esitus oli samm õiges suunas,“ rääkis mängueelsel pressikonverentsil Inglismaa peatreener Gareth Southgate.

Slovakkia ründaja Robert Boženik: „Proovime sepistada suurt tulemust. Oleme ühe sellisega juba Belgia vastu hakkama saanud - miks mitte teha ka teine? Anname endast kõik ja vaatame, kuhu see välja viib.“

Slovakkia peatreener Francesco Calzona: „Kui Inglismaa näitab suurepärast meeskonnamängu, on nad löömatud. Peame olema ettevaatlikud - nad on siin üks parimaid tiime, kes pidi jätma mõned tippklassi mehed koju, sest neil on nii palju kvaliteeti, mille seast valida. Peame nende nõrkusi ära kasutama, kuid olema valvsad, sest nad võivad sulle iga hetk haiget teha.“