BLOGI | Milline mäng! Inglismaa tuli kaotusseisust välja ja seljatas lisaaja järel Slovakkia

Mängu algus näitas, et Inglismaa oli varasemate mängudega võrreldes rohkem mõõduvõtuks valmis. Siiski tõmbas esimesel poolajal pikema õlekõrre Slovakkia, kui 25. minutil viis sinisärgid juhtima Ivan Schranz. Temale oli see turniiri kolmandaks väravaks. See viis mängumehe väravalööjate arvestuses esikohta jagama Gruusia liidri Georges Mikautadzega.

Värava järel Inglismaa selgelt elavnes, kuid korralike võimalusi ei tekkinud. Teisel poolajal võtsid inglased kohtumise täielikult enda valdusesse. Aega läks, aga asja sai. Mängu viiendal üleminutil pani pika sisseviskega nahkkera mängu Kyle Walker. Söödu realiseeris imelise käärlöögiga Jude Bellingham.

Lisaaja algus tõi inglastele ka juhtvärava, kui standardolukorra järgses momendis lükkas peaga palli võrku Harry Kane. Slovakkia küll üritas, kuid Inglismaa väravat piisavalt hästi ohustada ei suudetud ning jalgpalli sünnimaa sammus teenitult veerandfinaali.

Slovakid on sel EM-il igas mängus löönud vaid ühe värava. Belgia vastu piisas sellest võiduks, Ukraina lõi neile teises mängus kaks tükki vastu, Rumeeniaga tehti 1:1 viik.

Inglased pole sedagi suutnud. Turniiri alustati 1:0 võiduga Serbia üle, kuid siis viigistati Taaniga 1:1 ja Sloveeniaga 0:0. Kihlveokontorite koefitsientide järgi on inglased muidugi selged favoriidid.

Inglismaa ja Slovakkia on varem omavahel kohtunud kuuel korral - viis matši on lõppenud inglaste võiduga, korra mängiti viiki. See juhtus 2016. aasta EM-i alagrupiturniiril, tulemuseks 0:0. Kaheksandikfinaalis kukutas inglased konkurentsist Island.

„Teame, et meil on vastas raske vastane, kes jookseb palju. Peame võiduks näitama endast väga head versiooni. Enesekindlus on tõusuteel. Mängijad teavad, et Sloveenia vastu näidatud esitus oli samm õiges suunas,“ rääkis mängueelsel pressikonverentsil Inglismaa peatreener Gareth Southgate.