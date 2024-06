Mis saab Pariisi olümpia triatlonivõistlustest? Kolibakteri näidud Seine’i jões on katastroofilised

Pariis on kulutanud Seine’i jõe puhastamisele miljoneid eurosid, kuid reedel avaldatud proovide tulemused tõmbavad nendele pingutustele sõna otseses mõttes uuesti vee peale.

Inside the Games kirjutab, et ujumisvõistluste korraldamiseks ei tohi kolibakteri ja piimhappebakteri Enterococcuse sisaldus vees ületada vastavalt 1000 ja 400 ühikut milliliitri kohta. Nädala alguses tehtud analüüsid näitasid aga, et kolibakteri sisaldus oli kõrghetkel 13 000 ning langes nädalavahetuseks 2000 ja 6000 vahele.

See tähendab, et kolibakteri sisaldus vees ületas halvimal hetkel lubatud normi 13-kordselt. Teine bakter, mille tase peaks reeglite järgi jääma 100-500 ühiku vahele milliliitri kohta, oli üle 1000 ning kohati lausa 2000.

„Veekvaliteet on jätkuvalt kehv ebasoodsate ilmastikutingimuste tõttu: vihmasadu, suur veevool, vähene päikesevalgus, praegusele aastaajale tavapärasemast madalam temperatuur ning saaste,“ teatas linnavolikogu. „Loodame, et olukord selle nädala ilmaprognoose arvestades paraneb.“

Ohus on ka Seine’i jõel toimuma planeeritud olümpia avatseremoonia. Seda takistavat veevool, mis on hetkel kuus korda kõrgem kui normaalne oleks. 23. juunil saavutas veevool kõrghetke, kui see oli 666 kuupmeetrit sekundis, samas kui normaalne oleks sel perioodil 100-150 kuupmeetrit.

Oodatust kiirem veevool tõstab paatide kiirust, mis peaks avatseremoonial riikide delegatsioone vedama ning paiskab segi tseremoonia planeeritud ajakava. Lisaks, tulles tagasi juba saastumise tõttu ohtlikuks muutunud ujumis- ja triatlonivõistluste juurde, on kiire vool ka ujujatele eluohtlik.

Triatlonivõistlused peaksid Pariisi olümpial toimuma 30.-31. juulil ning 5. augustil. Avaveeujujad peaksid Seine’i jõkke hüppama 8. ja 9. augustil. Paratriatleedid on kava kohaselt jõkke oodatud 1. ja 2. septembril.

Pariisi linnavalitsuse teatel valmistasid neile peavalu vihmasajud 17. ja 18. juunil, mis aktiveerisid mais avatud Austerlitzi tammi.

Varuplaani triatloni- ja avaveeujumisvõistluste pidamiseks Pariisi olümpia korraldajad esitanud pole. Ainus plaan B, mis Inside the Games’ile teada on, on võistluste edasi lükkamine mõne päeva võrra.