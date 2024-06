Venemaa judoliit boikoteerib Pariisi olümpiat. „Me ei lepi nende alandavate tingimustega“

Venemaa judoliit ütles reedel oma kodulehele postitatud avalduses, et ei saa ROK-i otsust aktsepteerida. „Lootsime lõpuni, et terve mõistus ja soov korraldada täielikke olümpiamänge koos Venemaa ja Valgevene sportlastega on poliitilistest intriigidest olulisemad. Kahjuks meie lootused ei täitunud. Venemaa judoliit otsustas nendes oludes ühehäälselt, et ei lepi nende alandavate tingimustega ega osale Pariisi mängudel ROK-i ametnike poolt pakutud vormis,“ seisis avalduses.