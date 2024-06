Jaapani vormeliäss sai kohatu kõnepruugi eest 40 000 eurot trahvi

Jaapanlane läks närvi, et pidi kvalifikatsiooni esimeses sessioonis boksiteel autode järjekorras nii kaua ootama. „Need kutid on kuradima väärakad (inglise keeles the guys are fu**ing retarded),“ ütles Tsunoda oma võistlusinsenerile Mattia Spinile, kes vastas: „Yuki, ära muretse, aega on piisavalt.“

Kohtunike sõnul rikkus Tsunoda regeliteraamatu punkti 12.2.1, mis keelab igasuguse „väärkäitumise“. Nad aktsepteerisid jaapanlase selgitust, mille kohaselt ei saanud ta täielikult aru, mida tema kasutatud ingliskeelne sõna tähendab.

„Ülekuulamisel oli sõitja vabandav ning selgitas, et kuna inglise keel pole tema emakeel, sai ta selle sõna tähendusest aru alles peale sessiooni. Ta ütles, et oli kohkunud, kui seda kuulis. Ta ütles, et tema arusaam sellest sõnast oli teistsugune, kuid nõustus, et seda ei saa pidada tema teo vabanduseks,“ kirjutasid kohtunikud.

„Kohtunikud hindavad sõitja ausust, kuid rõhutavad, et kasutatud sõnad olid solvavad ja täiesti kohatud. Selliste sõnade kasutamine avalikkusele kättesaadaval platvormil tähendab rahvusvahelise spordikoodeksi artiklis 20 määratletud rikkumist. Asjaolusid arvestades otsustasid kohtunikud määrata tõsise rahatrahvi, võttes arvesse ka sõitja siirast kahetsust ning pakkumist avalikult vabandada - seetõttu on osa trahvist tingimisi.“

20 000 eurot peab Tsunoda tasuma kohe, ülejäänud trahv pööratakse täitmisele, kui jaapanlane käimasoleva hooaja jooksul veel millegi sarnasega hakkama peaks saama.

Tsunoda vabandas oma sõnade eest ka sotsiaalmeedias. „Tean nüüd paremini, mida see sõna tähendab ning mul on öeldu üle väga kahju. Sellisel keelekasutusel pole kohta ning mul on väga kahju,“ sõnas ta.

Teised on pehmemalt pääsenud