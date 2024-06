Jürgen Henn: juhuslikkuse ja õnne faktor võib vahel olla ühele võistkonnale väga karm

Ühelt poolt lahutasid sentimeetrid Taanit juhtima asumisest ja võib-olla mängu võidust, aga mõned sekundid hiljem need samad sentimeetrid tõid sakslastele penalti. See näitab jalgpalli olemust, kus kõigi teadmiste juures ja kogu ürituse juures mängu suunata nii mängijate kui treenerite poolt võib juhuslikkuse ja õnne faktor vahel olla ühele võistkonnale väga karm. See on jalgpalli sisse kirjutatud ning see teeb selle mängu nii ettearvamatuks ja põnevaks. Mis on tore!