PÄEVAKOKKUVÕTE | Äike on võimsam, kui jalgpall

PÄEVA TÕRJE | Gianluigi Donnarumma. Kui kogu muu Itaalia meeskond oli väga kehv, siis Gianluigi Donnarumma näitas oma tavapärast taset, tehes mitmeid supertõrjeid. Üks nendest leidis aset 45. minutil, kui Fabian Rieder otse karistuslöögist väravat lüüa üritas. Donnarumma sai aga käe vahele ning tõi palli posti kõrvalt välja. Tasub märkida, et otse karistuslöögist ei ole sel EM-il löödud ühtegi väravat.

PÄEVA PETTUMUS | Itaalia. Kuigi Itaalia polnud tänavusel turniiril favoriitide hulgas, siis usun, et paljud oleks tiitlikaitsjast enamat oodanud. Pärast tuliselt lõppenud alagrupivooru viimast mängu Horvaatia vastu ennustasid paljud, et itaallased näitavad välja lõunaeuroopalikku viha ja emotsiooni. Vastupidi. Algusest peale domineeris Šveits ja Itaalia oli täiesti kahvatu. Eks vast olegi õiglane, et tiitlikaitsja sellise mänguga turniirilt välja langes.